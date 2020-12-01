Son dakika: Fransa Covid-19'a karşı aşılama takvimini 2021 yılına hazırlıyor

Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2021 yılının başında öncelikle "en hassas" vatandaşları ardından da Nisan ve Haziran ayları arasında tüm vatandaşları Covid-19'a karşı aşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2021 yılının başında öncelikle "en hassas" vatandaşları ardından da Nisan ve Haziran ayları arasında tüm vatandaşları Covid-19'a karşı aşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Fransa'da korona virüs salgınının ikinci dalganın yaşanmasının ardından aşılama programı belli olmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, 2021 yılının başında Covid-19 aşısının önce "en hassas" vatandaşlarına uygulanacağını duyurdu. Macron, "Nisan ve Haziran ayları arasında daha geniş ve daha genel ikinci bir aşılama dalgası izlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanarak, imkanlar dahilinde aşılama kampanyasını en geniş şekilde yapmak istediklerini belirtti.

Başbakan Jean Castex ise yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı programına göre önce bakım evlerinde yaşayan vatandaşların aşılanacağını dile getirmişti.

Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 222 bin 488'e, toplam can kaybı ise 52 bin 731'e ulaştı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı