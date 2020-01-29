Fransa 2021 itibarı ile erkek civciv kıyımını yasaklamaya hazırlanıyor
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Fransa 2021 itibarı ile erkek civciv kıyımını yasaklamaya hazırlanıyor

Yumurtalardan çıkan civcivlerin yarısı dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra ayıklanıyor ve otomatik bantlarla iki korkunç sondan birine gidiyor: Öğütücü ya da gaz odası. Fransa buna 'dur' diyen ilk ülke olacak.

29.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:02
Fransa 2021 itibarı ile erkek civciv kıyımını yasaklamaya hazırlanıyor

Hayvan yumurtası tüketmek isteyen insanoğlu bunun için doğadaki en canlılardan biri olarak kabul edilen civcivlerden hergün yüz binlercesini diri diri parçalıyor.


Bunun nedeni yumurta üretmek için erkeğe değil dişi tavuğa ihtiyaç olması ve horozları az miktarda olan etleri için yetiştirmenin ekonomik olmaması. Dolayısı ile yumurtalardan çıkan civcivlerin yarısı dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra ayıklanıyor ve otomatik bantlarla iki korkunç sondan birine gidiyor: Öğütücü ya da gaz odası. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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