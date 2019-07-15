Fransa: 14 Temmuz ve Cezayir'in futbol galibiyeti kutlamalarında 282 kişi gözaltına alındı
Fransa’da Bastille Günü’nde polis 282 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu gözaltılar 14 Temmuz etkinlikleri, Sarı Yelekliler’in eylemleri ve Afrika Kupası futbol karşılaşmasında galip gelen Cezayir taraftarlarının sokaklarda bulunduğu aynı gün içinde oldu.
Fransa'da ulusal bayram olarak kutlanan 14 Temmuz Bastille Günü'nde polis 282 kişiyi gözaltına aldı.
Söz konusu gözaltılar 14 Temmuz etkinlikleri, Sarı Yelekliler'in eylemleri ve Afrika Kupası futbol karşılaşmasında galip gelen Cezayir taraftarlarının sokaklarda bulunduğu aynı gün içinde oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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