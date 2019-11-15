Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak
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Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede “siyasal İslamcılığın darbe vurduğu” 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğin kapatılacağını söyledi.

15.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:46
Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede 'siyasal İslamcılığın darbe vurduğu' 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğini kapatılacağını söyledi.


Fransız basınına konuşan Nunez, "Şeriat hukuku, Cumhuriyet hukukundan üstün gören siyasal İslamcılıkla savaşıyoruz. Siyasal islamcılıkla, İslam birbiriyle karıştırılmamalı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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