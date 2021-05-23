Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Lille, Angers'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Jonathan David topu filelerle buluşturdu ve Lille 1-0 öne geçti.

Burak Yılmaz, 45. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Angers'de mücadelenin 90+2. dakikasında Fulgini gol kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 67. dakikada ve Burak Yılmaz da 82. dakika oyundan çıktı.

Bu sonuçla ligi 83 puanla lider tamamlayan Lille, 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. Kuzey ekibi, tarihinin ise 4. şampiyonluğunu elde etti.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor.

PSG ikinci oldu

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

PSG'nin gollerini 37. dakikada Faivre (kendi kalesine) ve 71. dakikada Mbappe attı.

Ligin diğer karşılaşmasında Monaco, deplasmanda Lens ile 0-0 berabere kaldı. Monaco, puanını 78'e yükselterek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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