Fransa 1. Futbol Ligi'nde Bordeaux ve Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde Bordeaux ve Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Bordeaux ve Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Spor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bordeaux ile Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bordeaux ile Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü.

Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux'nun ana sponsoru King Street'in çekilmesi ve Angers'in ise bir futbolcusunu Wolverhampton'a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürttü.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz'a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.

Bordeaux kulübünün satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers kulübü eksik belgenin biran önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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