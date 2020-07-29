Fransa, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Müslüman askerleri andı
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Fransa, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Müslüman askerleri andı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti.

Fransa, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Müslüman askerleri andı
29.07.2020 22:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:53

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti.

Darmanin, ziyarette yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanlara, savaş sırasında hayatını kaybeden Müslüman askerlerin kahraman olduğunu hatırlatmak istediğini söyledi.

Bu durumun Fransızlar ile ülkedeki gençler için bir rehber niteliği taşıdığını vurgulayan Darmanin, "Müslüman savaşçılar tarihimizi yazdı, onlar bizim tarihimizdir. Fransa, onlara sonsuz olarak borçludur." dedi.

Ziyarette, Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohammed Moussaoui de hazır bulundu.

1. Dünya Savaşı'nda Fransız saflarında savaşırken hayatını kaybeden Müslümanların sayısının 70 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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