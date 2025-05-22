Frankowski evli mi, eşi Aleksandra kim? Frankowski çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Frankowski de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Frankowski evli mi, eşi kim? Frankowski çocuğu var mı?

FRANKOWSKi EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Aleksandra Frankowska, 1994 yılında Glogów'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki Aleksandra Frankowska küçük yaşlardan itibaren futbolun içerisinde kaldı. Hem eşi hem de iki kardeşi profesyonel futbolcudur.

Aleksandra Frankowska ile 2022 yılında evlendi. Çiftin iki de oğlu var.