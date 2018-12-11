Frankfurt'un1 Numaralı Karakolunda Skandal

ALMANYA'nın finans merkezi ve en önemli metropollerinden Frankfurt'ta aşırı sağcılarla ilgili soruşturma yürüten siyasi polis ekibi (Staatsschutz), tesadüfen kendi meslektaşlarıyla ilgili ağır ipuçlarına rastladı. Soruşturma derinleştirilince skandal ortaya çıktı. Kent merkezindeki 1 no'lu karakolda görevli polis memurlarının aşırı sağcıların üye olduğu sosyal medya platformlarına aşırı sağ içerikli mesajlarla, başta Hitler resimleri ve gamalı haç olmak üzere çeşitli nazi sembolleri paylaştıkları ortaya çıktı.

GÖÇMEN VE ENGELLİLERE HAKARETLE BAŞLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill, sosyal medyada paylaşılan sığınmacı ve engelli insanlara hakaret içerikli bir metinin tespit edilmesiyle soruşturmanın genişletildiğini söyledi. Frankfurt Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü de resmen kabul edilen soruşturmanın 1 no'lu karakolda görevli 5 polis memurunu kapsadığını duyurdu. Suçlanan memurların karakoldaki masa ve dolaplarıyla, evlerinde arama yapıldı, kullandıkları bilgisayarlar ve telefonlara el konuldu.

HEPSİ AÇIĞA ALINDI

Hepsi açığa alınan polisler hakkında Frankfurt Başsavcılığı cezai soruşturma, emniyet müdürlüğü de disiplin soruşturması başlattı. Savcı Nadja Niesen, "Halkı kıştırtma ve anayasa karşıtı sembolleri yayma suçlamasıyla soruşturma yütürüldüğünü" duyurdu.

Kentin tam ortasında, sorumlu olduğu görev bölgesi itibarıyla her an dünyanın dört köşesinden insanların zanlı, tanık, şikayetçi olarak girip çıktığı, binlerce insanın yardım için aradığı 1 no'lu karakolda görevli polislerin görevden alınması Frankfurt'ta büyük şoka neden oldu.