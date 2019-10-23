Frankfurt Türk Filmleri Festivali'ne Yıldız Yağmuru

23.10.2019 11:04

Türkiye'den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya'dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ,Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorlarımızın desteği, Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 19.Türk Film Festivali | International/ Frankfurt/M.'nin 27 Ekim tarihinde başlıyor.

''Bizim İçin Şampiyon" filmi için filmin başrol oyuncularından Ekin Koç festival kapsamında 31 Ekim tarihinde yapılacak iki gala için Frankfurt' ta olurken, Frankfurt Türk Filmleri Başkanı Hüseyin Sıtkı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleşecek festivalin konukları arasında Meral Çetinkaya, Cahit Berkay, Moğollar yanında Bahar Öztan, Hakan Bilgin, Gurur Aydoğan, Timur Acar, Tolga Tekin, Murat Evgin, Hakan Meriçlier, Hatice Aslan, Asuman Dabak, Nuriye Arı ve Ömer Filikçi gibi ünlü sanatçılarda olacak.

Her geçtiğimiz yıl da daha da güçlenen Frankfurt Türk Filmleri Festivali bu yıl Meral Çetinkaya ve Cahit Berkay'a Yaşam Boyu Başarılı Ödülünü verecek. Moğolların konseri ile başlayacak festivalin açılış filmi Nihat Durak'ın yönettiği Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in başrolünü oynadığı ''Kapı" filmi olurken, Hulki Saner ve Oya Aydoğan Unutulmayanlar bölümünde anılacak.

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International/ Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.

Kaynak: Bültenler