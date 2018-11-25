Frankfurt Tramvayında Çiğ Köfteli, Türkülü Gezi

FRANKFURT Gaziantepliler Kültür Derneği tarafından organize edilen 'Tramvayda Çiğ Köfte Partisi' etkinliğine Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Tramvayın istikamet tabelasına 'Gaziantep', numarasına da Antep'in plaka numarası '27' yazıldı. Yerel sanatçıların seslendirdikleri Gaziantep türküleriyle davetliler hem Frankfurt'u gezdi hem de doyasıya eğlendi. Üç vagondan oluşan tramvayın arka kısmında çiğ köfte yoğrularak etkinliğe katılanlara servis edildi. Başkonsolos Karartı, "Tramvayda çiğ köfte etkinliği yapmak ancak Türklerin aklına gelebilirdi. Bunu da yaptık. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum" dedi.

Frankfurt Gaziantepliler Derneği Başkanı Ökkeş Toy ise, "Tramvay kiralayarak iki saat boyunca misafirlerimizle birlikte çiğ köfte partisi düzenledik. Öğretmen arkadaşlarımız Antep türküleri icra etti. Çiğ köfte yoğurarak misafirlerimize ikram ettik. Ardından Gaziantep'in leziz baklavasını tattırdık. Katılımcılar yaptığımız etkinlikten son derece memnun kaldı. Hedefimiz kültürümüzü yaşatmak ve dayanışmamızı arttırmaktır" dedi.