FRANKFURT'TA ESKİŞEHİR MEYDANI
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FRANKFURT'TA ESKİŞEHİR MEYDANI

FRANKFURT'TA ESKİŞEHİR MEYDANI
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir ile Frankfurt arazında 23 Nisan 2013'te imzalanan ve kültürel, sosyal, iktisadi ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen Kardeş Şehir Projesi, önümüzdeki günlerde yeni bir meyve daha verecek.

Eskişehir ile Frankfurt arazında 23 Nisan 2013'te imzalanan ve kültürel, sosyal, iktisadi ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen Kardeş Şehir Projesi, önümüzdeki günlerde yeni bir meyve daha verecek.

Frankfurt Belediye Meclisi ve Frankfurt Yönetiminin aldığı iyi niyet kararıyla, kentin hareketli semtlerinden olan Bornheim'da bir meydana "Eskişehir Meydanı/Eskişehirplatz" adı verilecek. 1 Eylül'de düzenlenecek tören ile meydana 'Eskişehirplatz/Eskişehir Meydanı' tabelası asılacak.

Frankfurt Meclisi'nin ve Frankfurt Yönetiminin Bornheim'daki meydanın isminin Eskişehir Meydanı olarak değişecek olması hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Frankfurt'un en güzel yerlerinden birinde yer alan meydana Eskişehir adını verme kararının alınmış olması sadece beni değil, tüm Eskişehirlileri çok mutlu etmiştir. Bu kararın uzun yıllardır verimli bir şekilde süren ortaklığımızı daha da derinleştireceğine, kültürlerimizi birbirine daha da sıkı bağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu projenin, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ilişkilerin güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum. İlk fırsatta Almanya'ya bir giderek, bu dostluk meydanını görmeyi arzu ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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