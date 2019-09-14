Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı
Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı.
14.09.2019 20:48
Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı. Cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerinde eylemciler, fosil yakıtlı araçların şehir merkezlerinden men edilmesini talep etti.
Kaynak: Euronews.com