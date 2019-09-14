Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı

Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı

Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı.

14.09.2019 20:48

Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı. Cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerinde eylemciler, fosil yakıtlı araçların şehir merkezlerinden men edilmesini talep etti.

Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı
Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et