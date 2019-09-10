Frankfurt Otomobil Fuarı için iklim aktivistlerinden boykot çağrısı

10.09.2019 18:45
Frankfurt Otomobil Fuarı için iklim aktivistlerinden boykot çağrısı

Avrupalı otomobil üreticileri, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuarda karbondioksit emisyonunu azaltabilecek yeni modellerini ve stratejilerini tanıttı. Frankfurt Otomobil Fuarı'nı listelerine ekleyen iklim aktivistleri ise fuarı protesto etti.


Avrupa Birliği emisyon hedeflerine ulaşabilmek için son dakikaya kadar bekleyen ve uymadıkları takdirde milyarlarca dolar para cezasına çarptırılacak olan Avrupalı otomobil üreticileri için zaman tükeniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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