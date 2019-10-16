16.10.2019 16:14

Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı açıldı.

Bu yıl "Dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 71'incisi düzenlenen ve 104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) himayesinde 28, münferit katılımlarla 40'dan fazla yayıneviyle temsil ediliyor.

200 binden fazla kitapseverin ziyaret etmesinin beklendiği fuara, dünya medya endüstrisinin önde gelen firmaları katılıyor.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türk milli standının açılışının ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, fuarın sektör açısından önemine vurgu yaptı.

Karartı, fuarın, Türk yayınevlerinin yabancı muhataplarıyla bir araya gelmesi, yeni işbirlikleri kurması ve kendi yayınlarını tanıtmaları açısından önemli olduğunu aktararak, "Kültür Bakanlığımızın çeviri ve yayın destek projesi TEDA kapsamında yürüttüğü çalışmaları da burada tanıtma ve yeni işbirlikleri yapma açısından da önemli bir fuar." dedi.

Başkonsolos Karartı, şunları söyledi:

"Burada yaşayan toplumumuzun anadil olarak Türkçe'yi çocuklarımıza, gençlerimize iyi öğretmek, iyi aktarmak açısından gerek aile, gerekse toplum ve devlet olarak ciddi sorumluluklarımız var. Devlet olarak gönderilen Türkçe öğretmenleriyle gençlerimize anadil Türkçe'yi vermeye çalışıyoruz.

Bir yandan da buradaki yerel kurumlarla Türkçe'nin seçmeli yabancı dil dersi olarak okullarda ders saatleri içinde, karne notunu etkileyecek şekilde verilmesine yönelik girişimlerimiz var. Bu çerçevede en büyük sorumluluk tabi ailelerimize düşüyor. Bunu sadece konuşarak değil kitap okumayı da özendirerek çocuklarımıza Türkçe'yi öğretmek, tavsiye etmek ve bu bilinci aşılamak gerekiyor. Biz istiyoruz ki gençlerimiz hem yaşadıkları ülkenin diline hem de ana dillerine iyi derecede hakim olsun."

İTO Yönetim Kurulu üyesi Münir Üstün ise uzun yıllardır Frankfurt Kitap Fuarı'na katıldıklarını ve fuardan olumlu neticeler aldıklarını belirtti.

Üstün, "Özellikle 2008 yılında Türkiye'nin burada onur konuğu olmasıyla yayıncılığımızda olumlu gelişmeler oldu. Yayıncılarımız daha çok yurt dışına çıkmaya başladılar. Böylece yurt dışına daha çok telif eserler satıp, almaya başladılar. Edebiyatımızın ve yayıncılığımızın gelişmesi için bu fuar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yaşanan teknolojik gelişmelerin yayıncılığı gelecekte de bitiremeyeceğini savunan Üstün, dijital yayının da bir maliyeti olduğunu ve şu anki neslin geleneksel yöntemleri sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Türk kültürünü, edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere açılan Türkiye milli standında yaklaşık 13 bin esere yer veriliyor.

Fuar, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA