Frankfurt Havalimanı'nın işleticisi Fraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti
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Frankfurt Havalimanı'nın işleticisi Fraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti

16.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:38
Frankfurt Havalimanı'nın işleticisi Fraport 20 yıl sonra ilk kez zarar etti

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu 2020'de 20 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu 2020'de 20 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

Fraport, 2020'ye ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinde açıkladı. Buna göre, Fraport'un gelirleri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 55,4 düşerek 1,45 milyar avroya geriledi. Şirketin zararı da geçen yıl 690 milyon avro olarak açıklandı.

Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı'nın 2020'de ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi. Şirket, bu yıl yolcu sayısının 20 ila 25 milyon arasında olmasını bekliyor.

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2020'de havacılık sektörünün Kovid-19 salgınından çok etkilendiğini belirterek, "Yine de şimdi tünelin sonunda ışığı görüyoruz. Aşının yaygınlaştırılması ve daha fazla test seçeneği, en geç bu yazdan itibaren hava trafiğinin toparlanması için ön şartları sağlıyor." ifadesini kullandı.

Fraport, geçen yıl için temettü ödemesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Şirket, bu yıl sonuna kadar 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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