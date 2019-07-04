Frank Lampard'ın Chelsea'deki En İyisi
Chelsea'nin ilk takım koçu Frank Lampard, Stamford Bridge'deki oyun günlerinde dünya çapında bir süperstar oldu. Lampard 640 kez oynadı ve 211 golle kulübün tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. Sahadaki en iyi anlarının bir avuçını izle.
Chelsea'nin ilk takım koçu Frank Lampard, Stamford Bridge'deki oyun günlerinde dünya çapında bir süperstar oldu. Lampard 640 kez oynadı ve 211 golle kulübün tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. Sahadaki en iyi anlarının bir avuçını izle.
Kaynak: Dugout
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