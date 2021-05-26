Frank Kendall kimdir?
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Frank Kendall kimdir?

Frank Kendall kimdir?
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Hava Kuvvetleri Sekreterliği için ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilen Frank Kendall, seçim vaadi olarak F-35 programından Türkiye'yi tamamen saf dışı bırakacağını duyurdu. Peki, Frank Kendall kimdir?

ABD'nin Rus savunma sistemi S-400 alınması nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar devam ederken Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall konuyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kendall, göreve gelmesi halinde ilk işinin, Türkiye'den F-35 parçalarının alımını durdurmak olacağını söyledi. Peki, Frank Kendallkimdir?

FRANK KENDALLKİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ocak 1949

Kaç yaşında: 72yaşında

Frank Kendall III (26 Ocak 1949 doğumlu), ABD Savunma Bakanlığı'nda üst düzey pozisyonlarda görev yapmış Amerikalı bir mühendis, avukat ve yöneticidir. Başkan Joe Biden'in Bakanlığa Hava Sekreteri olarak geri dönmesi için şu anki adayıdır. 2012-2017 yılları arasında Obama yönetiminde Satın Alma, Teknoloji ve Lojistik Savunma Müsteşarı olarak görev yaptı.

Kendall, kariyerine ABD Ordusu subayı olarak başladı. Almanya'da görevlendirmeler ve West Point'te mühendislik eğitimi de dahil olmak üzere çeşitli görevlerden sonra, füze savunmasında sistem mühendisi olarak çalışan kamu hizmetine katıldı . 1986 yılında Üst Düzey Yönetici Hizmeti üyesi olarak Stratejik Savunma Sistemlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu. 1989-1994 yılları arasında, ABD'nin tüm geleneksel silah sistemleri araştırma ve geliştirme programlarından sorumlu olarak önce "vekil" sonra da Savunma Araştırma ve Mühendislik Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı..

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