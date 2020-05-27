François Omam-Biyik'in En İyi Golleri
Kamerunlu milli oyuncu François Omam-Biyik, 1994 ve 1997 yılları arasında Club América forması giymiş ve 75 kez rakip ağları havalandırmıştı. Kamerunlu yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
27.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:11
Kamerunlu milli oyuncu François Omam-Biyik, 1994 ve 1997 yılları arasında Club América forması giymiş ve 75 kez rakip ağları havalandırmıştı. Kamerunlu yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout