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François Omam-Biyik'in En İyi Golleri

Kamerunlu milli oyuncu François Omam-Biyik, 1994 ve 1997 yılları arasında Club América forması giymiş ve 75 kez rakip ağları havalandırmıştı. Kamerunlu yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

27.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:11

Kamerunlu milli oyuncu François Omam-Biyik, 1994 ve 1997 yılları arasında Club América forması giymiş ve 75 kez rakip ağları havalandırmıştı. Kamerunlu yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

François Omam-Biyik'in En İyi Golleri
Kaynak: Dugout

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