François Omam-Biyik'in En İyi Golleri Kamerunlu milli oyuncu François Omam-Biyik, 1994 ve 1997 yılları arasında Club América forması giymiş ve 75 kez rakip ağları havalandırmıştı. Kamerunlu yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kamerunlu milli oyuncu François Omam-Biyik, 1994 ve 1997 yılları arasında Club América forması giymiş ve 75 kez rakip ağları havalandırmıştı. Kamerunlu yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout