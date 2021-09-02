Francisco Montero, yeniden Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Javier Montero'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'ın İspanyol stoperin bonservisi için 750 bin Euro ödeyeceği, Atletico Madrid'e oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği öğrenildi.