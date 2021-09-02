Francisco Montero, yeniden Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Javier Montero'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'ın İspanyol stoperin bonservisi için 750 bin Euro ödeyeceği, Atletico Madrid'e oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği öğrenildi.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Javier Montero'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'ın İspanyol stoperin bonservisi için 750 bin Euro ödeyeceği, Atletico Madrid'e oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği öğrenildi.
Kaynak: Dugout