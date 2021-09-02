Francisco Montero, yeniden Beşiktaş'ta!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Francisco Montero, yeniden Beşiktaş'ta!

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Javier Montero'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'ın İspanyol stoperin bonservisi için 750 bin Euro ödeyeceği, Atletico Madrid'e oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği öğrenildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Javier Montero'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'ın İspanyol stoperin bonservisi için 750 bin Euro ödeyeceği, Atletico Madrid'e oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği öğrenildi.

Francisco Montero, yeniden Beşiktaş'ta!

Kaynak: Dugout

Beşiktaş, İspanyol savunmacı Francisco Montero'yu renklerine bağladı
Beşiktaş, İspanyol savunmacı Francisco Montero'yu renklerine bağladı
VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu
VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu
Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Münir Özkul Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Francisco Montero, yeniden Beşiktaş'ta! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:50:48. #1.15#

title