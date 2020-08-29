Francisco Montero kimdir? Francisco Montero kaç yaşında nereli? Francisco Montero hangi pozisyonda oynuyor? Francisco Montero hangi takımlarda oynadı?
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Francisco Montero kimdir? Francisco Montero kaç yaşında nereli? Francisco Montero hangi pozisyonda oynuyor? Francisco Montero hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Francisco Montero, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Francisco Montero kaç yaşında nereli? Francisco Montero hangi pozisyonda oynuyor? Francisco Montero hangi takımlarda oynadı? Francisco Montero kimdir?

Francisco Montero kimdir? Francisco Montero kaç yaşında nereli? Francisco Montero hangi pozisyonda oynuyor? Francisco Montero hangi takımlarda oynadı?
29.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:46

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Francisco Montero, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Francisco Montero kimdir? Francisco Montero hangi takımlarda oynadı? Francisco Montero kaç yaşında nereli? Francisco Montero hangi pozisyonda oynuyor?

FRANCİSCO MONTERO KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ocak 1999

Kaç yaşında: 21yaşında

Nereli: Sevilla, İspanya

Boy: 1,8 m

Kilo: 76 kg

Mevkiisi: Stoperin yanı sıra sol bekte de görev alabiliyor.

Hamle zamanlaması, kuvveti ve sertliğiyle ön plana çıkan Montero, 2018-2019 sezonunda ise Atletico Madrid'in A takımında ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 14 maçta forma giydi. Öte yandan 1.85 metre boyundaki genç oyuncu gözündeki özel gözlük ile dikkat çekiyor.

Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor. Taktığı koruyucu gözlük ve tedavi edilen retina problemi Montero'nun futbol oynamasına engel teşkil etmiyor.

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