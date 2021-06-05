Francesco Maccapani Missoni'nin pop-up sergisi sanatseverlerle buluştu
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Francesco Maccapani Missoni'nin pop-up sergisi sanatseverlerle buluştu

Francesco Maccapani Missoni'nin pop-up sergisi sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Missoni Ailesi'nin genç kuşak temsilcisi olan Francesco Maccapani Missoni'nin eserleri Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde sergilendi.

Missoni Ailesi'nin genç kuşak temsilcisi olan Francesco Maccapani Missoni'nin eserleri Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde sergilendi.

Danışmanlığını Gizem Pamukçu, Hülya Şekercioğlu ve Mehmet Korutürk'ün, küratörlüğünü ise Mariuccia Casadio'nun üstlendiği sergi ziyaretçilere açıldı.

Moda tasarımcısı Ottavio Missoni ile Rosita Missoni'nin torunu olan genç sanatçının sergisinin açılışına iş, cemiyet ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

Pop-up sergide, sanatçının çerçeveleri dokuma tezgahı gibi kullanıp ortaya çıkardığı ve özel bir sırla kapladığı 30 çalışması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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