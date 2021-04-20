Francesco Fraioli: "Bugün paranın asla satın alamayacağı bir gün yaşadım"
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Francesco Fraioli: "Bugün paranın asla satın alamayacağı bir gün yaşadım"

Francesco Fraioli: 'Bugün paranın asla satın alamayacağı bir gün yaşadım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Teknik Direktör Francesco Farioli maçın ardından konuştu.

Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Teknik Direktör Francesco Farioli maçın ardından konuştu. Oyuncularına teşekkür ederek sözlerine başlayan genç hoca, "Bugün hayal edebildiğimden fazlasını gördüm sahada. Paranın asla satın alamayacağı bir gün yaşadım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi konuk eden Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından Karagümrük Teknik Direktör Francesco Farioli basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan ve takımda 16 eksik olmasına karşın iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Farioli, "Herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün futboldan öte şeyler başardık. Kariyerim ve hayatımdaki en zor maçımdı. Her gün problem yaşadık ve yavaş yavaş oyuncular eksildi. Takım olarak beraber acı çektik ve beraber sonuç almaya çalıştık. Maçtan hemen önce bir oyuncu daha kaybettik ama takım geri adım atmadı. Birçok eksik oyuncumuz olmasına karşın burada herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum" dedi. Jimmy Durmaz'ı stoperde oynatmasıyla ilgili olarak takımdaki eksiklere işaret eden Farioli, "Tabii ki bunu eksik olduğumuz için yaptık. Ama yine de oyuncuları kendi karakterlerine göre olabilecekleri en iyi yerlere yerleştirmeye çalıştım. Tekrar söylüyorum, tek tek gurur duyuyorum oyuncularla. Onlardan ne istediysem fazlasını yaptılar" diye konuştu.

"Jimmy'yi kaleye geçirip, Viviano'yu oyuna sürerdim!"

Galatasaray ve Göztepe karşısında genç oyuncuları sahaya sürmesiyle ilgili olarak da konuşan Farioli, "Yaşlı ya da genç oyuncu yoktur, sadece oyuncu vardır. Benim gözümde hepsi aynı. Ben de onların içindeki karakterleri ve savaşçı ruhu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu hafta çalıştığımız süre boyuncu bana limitlerinin olmadığını gösterdiler. Egemen, Serhat, Fatih, Aykut, Vato hepsi hazırdı bugün için. Hepsine teşekkür ederim" dedi. Takımda 10 kişi kalması durumunda kalecileri farklı bölgelerde deneyip denemeyeceği şeklindeki soruyu da yanıtlayan Farioli, "Böyle bir şey görür müydük bilmiyorum ama gerçekten Viviano'dan isteseydim belki bunu kabul ederdi, belki Jimmy Durmaz'ı kaleye geçirip Viviano'yu oyuna dahil ederdim" cevabını verdi.

"Daha fazlasını hayal edemezdim"

Jimmy Durmaz başta olmak üzere bütün oyunculara teşekkür ederek sözlerini sürdüren Farioli, "Jimmy ve diğer tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Jimmy benimle 4. maçını oynadığı ve hepsinde farklı bölgelerde forma giydi. Sabah stoper oynatacağımı söylediğimde bana 'Hazırım' dedi. Takımımın sahada gördüğümden daha fazlasını hayal edemezdim. İnanılmaz bir bütünlük var. Takımda hep beraber bir yere gidiyoruz desem, hepsi 'Tamam gidiyoruz' der. Avrupa Süper Ligi gibi konularda futbolun tamamen paraya döndüğünü gördük. Ama bugün yaşadığım tecrübemi satın alabilecek bir para yok" dedi. Avrupa Süper Ligi'yle ilgili görüşü sorulan genç hoca, "Bugün yaşadığımız maç paranın satın alamayacağı maçlardan biriydi. Ben Avrupa Süper Liginden ziyade, kendi süper Ligi'mizi konuşmak istiyorum. Son 10 günde yaşananları anlatmak çok zor. İnsanlar futbol konuştuğu zaman sadece paradan söz ediyorlar ama oyuncuların insan olduğunu unutuyorlar. Bu nedenle hayatım boyunca hatırlayacağım bir maç olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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