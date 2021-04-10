Francesco Farioli: "Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Francesco Farioli: "Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar"

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Haberler | Spor

- Francesco Farioli: "Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, hafta içi yaşadıkları olumsuzluklara rağmen oyuncularının iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş
Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş

- Francesco Farioli: "Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, hafta içi yaşadıkları olumsuzluklara rağmen oyuncularının iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın başında zorlansak da işin üstesinden gelmeyi başardılar. Güzel bir efor sergilediler. Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar. Gösterdikleri becerilerinden dolayı bütün oyuncularıma, ekibime, herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Francesco Farioli: 'Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar'
Francesco Farioli: 'Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar'
Francesco Farioli: 'Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar'
Francesco Farioli: 'Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Francesco Farioli: "Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:49:17. #1.15#
title