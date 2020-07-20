France Football, Ballon d'Or ödüllerinin bu sezon kimseye verilmeyeceğini açıkladı! Ballon d'Or ödülü neden verilmeyecek? Dünyaca ünlü dergi France Football, her yıl spor yazarlarının oylamasıyla belirlenen en başarılı sporcuya verilen Ballon d'Or ödüllerinin bu sezon verilmeyeceğini açıkladı.Böylelikle dünyanın en prestijli ödülü olan Ballon d'Or tarihinde ilk oldu.

Her yıl belirlenen en iyi oyucuya verilen Ballon d'Or ödülleribu sezon verilmeyecek. Altın Top Ödülü olarak bilinen en prestijli ödülün France Football'dan yapılan açıklmaya göre, koronavirüs nedeniyle bu yılın beklenmedik şekilde geçtiği gerekçesiyle verilmeyeceğini duyurdu.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ NEDEN VERİLMEYECEK?

Ünlü dergi tarafından yapılan açıklamada bu yılın yaşanan salgın nedeniyle sıra dışı bir şekilde geçtiği ve bu yüzden 2020 yılının bireysel ödüllerinin dağıtılmayacağı duyuruldu.

"RÜYA TAKIM" BELİRLENECEK

France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin belirleneceğini açıkladı.

1956 yılından bu yana verilen ve dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'un 2019 yılındaki sahibi Lionel Messi olmuştu.