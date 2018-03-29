Foxconn Akıllı Ev Cihazlarında Google, Apple ve Amazon'a Yeni Rakip

Foxconn Linksys'in sahibi Belkin'i Satın Aldı



Akıllı Ev Cihazlarında Google, Apple ve Amazona yeni rakip geldi. iPhone üreticisi Foxconn, Belkin, Linksys ve Wemo'yu $ 866m karşılığında satın aldı.

Foxconn Belkin'i Satın Alarak Akıllı Ev Cihazların Pazarına Hızlı Girdi. Belkin ayrıca WeMo ve Phyn'in de sahibi.

Google, Apple ve Amazon gibi devlerin "akıllı ev" cihazları pazarına hükmetme çabaları devam ederken; Elektronik Üretim Devi Foxconn, Belkin International'ı satın alarak "küresel tüketici elektroniği lideri" olmak için hızlı bir giriş yaptı.

Foxconn Akıllı Ev Cihazlarında Google, Apple ve Amazona Yeni Rakip



Muhtemelen Belkin üretimi akıllı ev cihazlarının yanında 2013 yılında Cisco'dan satın aldığı WeMo ve Phyn ve en önemlisi Linksys gibi diğer markalarında yeni sahibi oldu.

Akıllı ev cihazlarının internet bağlantıları için bir yönlendiriciye ihtiyaç duyacağını düşünürseniz, Foxconn'un özellikle Linksys'i neden almak istediğini ve iyi bir başlangıç noktasını kendine seçtiğini daha iyi anlayabiliriz. 866 Milyon Dolarlık bu satın alma ABD Yabancı Yatırım Komitesi Onayına tabidir. Broadcomm'u Çinli Qualcomm'un devralma sürecindeki yaşanan sıkıntıya benzer şekilde, bu satın almanın komite tarafında onaylanmama durumu da olabilir.

Belkin

FT, Reuters



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