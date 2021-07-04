FOX tv yayın akışı! FOX canlı yayın izle! Bugün FOX'da neler var??
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 4 Temmuz Pazar kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?4 Temmuz kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
FOX YAYIN AKIŞI
08:30Çalar Saat Hafta Sonu
11:15Kadının Eseri
12:30Bay Yanlış - Tekrar
13:30Kefaret - Tekrar
16:30Son Yaz - Tekrar
19:00Fox Haftasonu Haberleri
20:30Sen Çal Kapımı - Tekrar
23:30Şef Akademi