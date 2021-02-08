FOX TV Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma 97. yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle! Yasal Elma yeni bölüm fragmanı izle!

İzleyici kitlesi her geçen gün artan FOX TV dizisi Yasak Elma tüm bu akşam 97. bölümüyle ekranlara gelecek! Yasak Elma yeni bölüm her Pazartesi olduğu gibi bu Pazartesi günü de yeni bölümüyle yayınlanacak. FOX TV Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma 97. yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle! Yasal Elma yeni bölüm fragmanı izle!

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yasak Elma bu akşam 97. yeni bölümüyle yayınlanacak. Her hafta Pazartesi günü FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi tek parça izlemek ve canlı izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.