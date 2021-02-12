FOX TV Son Yaz canlı izle! Son yaz 7. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 6. son bölüm full izle!

Son Yaz dizisi geçen hafta ekranlara gelen 6. bölümünün ardından yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Son Yaz dizisi su akşam 7. bölümüyle FOX TV'de ekranlara gelecek olan dizinin fragmanı ve yeni bölümü merak ediliyor. Son Yaz yeni bölümü canlı olarak izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. Peki, Son yaz 7. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 6. son bölüm full izle!

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Latif'i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif'i aramaktadır. Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır...İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün'ü hiçtahmin etmediği bir yerden yakalar.Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

Son Yaz yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister. Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır. Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.