FOX Tv Sen Çal Kapımı canlı izle! Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı!

Sen Çal Kapımı bu akşam 32. bölümüyle ekranlara geliyor! Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. Baş rollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 32. yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında!

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Deniz'in oyununa katılıp tarihi öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise, Eda'nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur. Serkan için artık "kıskançlık sirenleri" çalmaya başlamıştır. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken, Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise, Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır. Eda bu işin içinden nasıl çıkacak? Serkan, Eda'ya yeniden aşık olacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle her Cumartesi 20.00'de FOX'ta!