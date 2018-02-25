FOX TV'nin Yeni Dizisi 'Adı: Zehra' İlk Bölümünden Reytinglerde Hüsrana Uğradı
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FOX TV'nin Yeni Dizisi 'Adı: Zehra' İlk Bölümünden Reytinglerde Hüsrana Uğradı

FOX TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi 'Adı: Zehra' reyting yarışında ilk 3'e bile giremedi. Yeni dizi ilk bölümünde hüsrana uğradı.

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Adı: Zehra ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde 8. sıraya yerleşerek büyük bir hüsrana uğradı.

SURVİVOR BİRİNCİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Reyting sıralamasında ikinci Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin olurken Survivor'ın özeti 3. oldu. Yeni dizi Adı: Zehra ise 8. sırada yer alabildi.

İşte reyting listesi:

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YORUMLAR (15)

  • PERVİN UYSAL:
    Kadrosu çok güzel biraz sabretmek lazım ama damar şarkılar çalmaktan LÜTFEN vazgeçsinler, çok saçma oluyor
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  • SÜLEYMAN ŞAHİN:
    bu kadar paragöz bi sektör yok para kazanma uğruna oyuncuları şebeğe çeviriyolar
    Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
  • KIZILBAŞ:
    işte nur topu gibi bir dizimiz daha oldu, gülizar derken şimdide zehra oldu yarın birgünde kezban olur, ve kezbanıda seriye bağlarlar bu böyle sürer gider.
    Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • BURUS:
    Acun sizden daha müslüman yahu diye hizmet etmez senin gibiler yorum yapar sonra yahudi malzemeleri kullanırsınız asıl yahudilere hizmeti siz yaparsiniz
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