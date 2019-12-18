FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, AA Yılın Fotoğraflarını oyladı

18.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:18

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şentürk, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" adlı fotoğrafı oylayan Şentürk, fotoğrafı çok beğendiğini dile getirdi.

Fotoğraf kalitesi açısından Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını da çok beğendiğini anlatan Şentürk, "Bana göre güzel bir fotoğraf. Kompozisyon açısından da güzel. Kalite açısından önemli ancak konu açısından rutin. İçerik ve kompozisyon olarak bakarsak 'Teröre başörtülü yanıt' fotoğrafını çok beğendim. Yeni Zelanda'da kanunu, kolluğu temsil eden bir polisin bir başörtü örterek ve Müslüman bir kadına çiçek vererek empati yapması bana göre çok anlamlı. Hem içerik hem kompozisyon anlamında birincim bu." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafına oy veren Şentürk, "Bu fotoğraf karesi o kadar çok şeyi anlatıyor ki; bazen günlük hayatta karşılaştığımız o basit problemlerden bunaldığımız, pes ettiğimiz ve karamsarlığa düştüğümüz bir anda bu fotoğrafa bakmamız gerektiğini söylüyor. Mutluluğu ararsanız, bu dünyada mutlu olmayı isterseniz her şeyde bu mutluluğu bulabilirsiniz. Benim adayım bu." diye konuştu.

Ali Atmaca'nın objektifine yansıyan "Yaz kış bir arada" fotoğrafının da çok anlamlı olduğunu belirten Şentürk, Türkiye'de mevsim değişikliklerinin nasıl yaşadığının fotoğraf karesine yansıdığını kaydederek, "Kuş bakışı çekilmiş. Emek var fotoğrafta bunu görüntülemek açısından." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Atların yansıması" başlıklı fotoğrafını oylayan Doğan Şentürk, fotoğraflama sürecinde ortaya konulan emeğe değindi.



Şentürk, "Bana göre kompozisyon olarak çok iyi. Bana estetik ve emek olarak geldi bu fotoğraf. Tablo gibi. Estetik ve içeriği bir arada bulunduruyor. Anlamlı ve güzel. Atların yansımasını çok iyi almış." ifadelerini kullandı.



"Yeni isimlerin yetişmesi açısından bu yarışmayı önemsiyorum"

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, AA'nın her yıl düzenlediği yarışmayı ilgiyle takip ettiğini belirterek, AA'yı tebrik etti.

AA foto muhabirlerini ve muhabirlerini kutlayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Ödüle değer arkadaşları da ayrıca tebrik ediyorum. Bence güzel bir gurur. Mesleğimiz açısından da fotoğrafçılık çok önemli. Artık yazılı, konvansiyonel, görsel basında değil, dijital basında da fotoğrafçılık çok önemli. Medyada fotoğrafçılık, fotoğraf haberciği hiçbir zaman ölmez. Dünya dijitale doğru gidiyor. Emin olun medyada fotoğrafçılık daha çok değer kazanıyor. Yeni isimlerin yetişmesi açısından Anadolu Ajansının bu yarışmasını önemsiyorum. Fotoğraf haberciliği yarışmasında ülkemizin en büyük ödüllerinden bir tanesi. Şimdiden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA