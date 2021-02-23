FOX TV Canlı Baraj izle! Baraj 28. bölüm full izle! Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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FOX TV CANLI BARAJ 28. BÖLÜM İZLE!

BARAJ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Feyyaz Duman ile Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Baraj dizisi Fox Tv ekranlarında bu akşam 28. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 28. bölümün ardından şimdi de Baraj 29. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BARAJ 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bahar ve Tarık'ın iş birliği, Nehir'in sadece Nazım'ı değil Mert'i de kaybetmesine sebep olmak üzeredir. Tarık, Nehir'e bu kadar büyük bir kötülük yapmak istemese de Bahar'ın elinde Meryem sayesinde Tarık'a karşı büyük bir kozu olur. Zahra ise Meryem'in abisinin ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışır… Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...