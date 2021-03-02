FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Baraj heyecan dolu bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Baraj'ın 29. Bölümünde yaşanacakları merak edenler haberimize göz atın. FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm özet ve fragmanı haberimizde!

FOX TV BARAJ 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Başrollerini Feyyaz Duman ile Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Baraj dizisinin 29 bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 29. Bölümü izlemek için bu akşam ekranlara kilitlenecek. 29. Bölüm özet ve fragmanını sizin için derledik.

BARAJ'IN 29. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem'in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...

Baraj yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

İŞTE BARAJ'IN 29. BÖLÜM FRAGMANI

29. böLÜM 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

29. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ