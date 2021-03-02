FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı

02.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:15
FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Baraj heyecan dolu bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Baraj'ın 29. Bölümünde yaşanacakları merak edenler haberimize göz atın. FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? İşte 29. Bölüm Baraj fragmanı!

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Baraj heyecan dolu bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Baraj'ın 29. Bölümünde yaşanacakları merak edenler haberimize göz atın. FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm özet ve fragmanı haberimizde!

FOX TV BARAJ 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Başrollerini Feyyaz Duman ile Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Baraj dizisinin 29 bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 29. Bölümü izlemek için bu akşam ekranlara kilitlenecek. 29. Bölüm özet ve fragmanını sizin için derledik.

BARAJ'IN 29. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem'in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...

Baraj yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

İŞTE BARAJ'IN 29. BÖLÜM FRAGMANI

FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı

29. böLÜM 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

29. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FOX TV Baraj 29. Bölüm fragmanı izle! Baraj'ın 29. Bölümünde neler yaşanacak? 29. Bölüm Baraj fragmanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:16:42. #1.14#
title