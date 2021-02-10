FOX TV Baraj 26. bölüm full izleme linki! Baraj son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı günleri FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bu akşam 26. bölümüyle seyircilerle buluştu! Baraj izleyicileri Baraj son bölümün ardından Baraj 26. bölümde neler oldu? ilgiyle takip etti. İşte, FOX TV Baraj 26. bölüm full izleme linki! Baraj son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

9 Şubat Salı akşamı yani bu akşam FOX TV ekranlarında Baraj dizisi 26. yeni bölümüyle ekranlara geldi! Bu akşam diziyi izleyenler ya da kaçıranlar Baraj 26. son bölümde neler oldu? ve Baraj 27. yeni bölümde neler olacak? sorularını merakla araştırıyor! İşte, FOX TV Baraj 26. bölüm full izleme linki! Baraj son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir'e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.