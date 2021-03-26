FOX Son Yaz yeni bölüm canlı izle! FOX canlı yayın! Son Yaz 13.bölüm canlı kesintisiz izle!

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, kendisine teslim olan Akgün'ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün'ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün'ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün'ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir. Bu defa Selim'in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur'un, Akgün'ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır. Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir. Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim'in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün'ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün'ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

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