FOX Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor ne zaman? Mucize Doktor saat kaçta, hangi kanalda? Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle! FOX Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı izle!

Perşembe akşamları yayınlanan FOX Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor oyuncuları!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı'nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat'ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete meyyal bir hasta Nazlı'ya kafayı takar. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?

MUCİZE DOKTOR 55.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!