FOX Masumiyet canlı izle! Masumiyet ne zaman?

Hülya Avşar , Deniz Çakır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle! FOX Masumiyet canlı izle! Masumiyet ne zaman?

Hülya Avşar , Deniz Çakır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumiyet ne zaman? Masumiyet hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Masumiyet yeni bölüm canlı kesintisiz izle! FOX Masumiyet canlı izle! Masumiyet ne zaman?

MASUMİYET NE ZAMAN?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, bu akşam saat 20:00'da FOX ekranlarında olacak!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir. İrem'le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem'i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker'in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem'in attığı adım ise Ela'nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.