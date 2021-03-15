FOX konuğu Pınar Saip kimdir?
Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Pınar Saip kimdir? Prof. Dr. Pınar Saip nereli, kaç yaşında?
Merakla takip edilen Fox Çalar Saat'in konuğu Pınar Saip oluyor. Gündemde yer alan haberlerin tartışıldığı programda pek çok konu ele alınıyor. FOX konuğu Pınar Saip kimdir?
PINAR SAİP KİMDİR?
Profesör Doktor Pınar Saip, 1960 yılında dünyaya geldi. Aslen Niğdeli olan, Pınar Saip, 1972 ve 1978 yılları arasında Robert Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1978 ve 1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.
Mezuniyetin ardından 1984 ve 1986 yılları arasında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde hizmet vermesinin ardından Sultanahmet Milli Eğitim Sağlık Eğitim Merkezi, Beyoğlu Devlet Hastanesinde çalışmalarını sürdürdü.
2018 yılında İstanbul Tabip Odası Başkanı oldu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Pınar Saip Fransızca ve İngilizce bilmektedir.