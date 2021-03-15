FOX konuğu Pınar Saip kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FOX konuğu Pınar Saip kimdir?

15.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:35
FOX konuğu Pınar Saip kimdir?

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Pınar Saip kimdir? Prof. Dr. Pınar Saip nereli, kaç yaşında?

Merakla takip edilen Fox Çalar Saat'in konuğu Pınar Saip oluyor. Gündemde yer alan haberlerin tartışıldığı programda pek çok konu ele alınıyor. FOX konuğu Pınar Saip kimdir?

PINAR SAİP KİMDİR?

Profesör Doktor Pınar Saip, 1960 yılında dünyaya geldi. Aslen Niğdeli olan, Pınar Saip, 1972 ve 1978 yılları arasında Robert Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1978 ve 1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Mezuniyetin ardından 1984 ve 1986 yılları arasında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde hizmet vermesinin ardından Sultanahmet Milli Eğitim Sağlık Eğitim Merkezi, Beyoğlu Devlet Hastanesinde çalışmalarını sürdürdü.

2018 yılında İstanbul Tabip Odası Başkanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Onkoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Pınar Saip Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FOX konuğu Pınar Saip kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 09:37:58. #1.16#
title