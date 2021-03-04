FOX konuğu Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl hayatı ve biyografisi!
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FOX konuğu Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl hayatı ve biyografisi!

04.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:32
FOX konuğu Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl hayatı ve biyografisi!

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Ozan Bingöl kimdir?

Merakla takip edilen Fox Haber'in konuğuOzan Bingöl oluyor.

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Sivas ilinin Kangal ilçesinde dünyaya gelen Ozan Bingöl, ilk ve orta öğrenimine İzmir'de tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi'nde öğrenimine başladı. 2004 yılında eğitimini tamamlayıp Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi alanında çalışmalar yapmaya başlayan Ozan Bingöl, kısa süren memuriyet görevinin ardından, uzun bir süre akademik hayatına devam etmiş olup doktorasını tamamladıktan sonra çalışmalarını özel sektörde yürütme kararı almıştır.

Hala bu alanda çalışmalarına devam eden Ozan Bingöl, aynı zamanda da bir denetim şirketinin "Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı" olarak görev yapmaktadır. Seminerler, televizyon programları, gazete yazıları ile birlikte birçok internet sitesinde yayımlanmış mesleki alanda yazdığı makale ve köşe yazıları bulunmaktadır. Yazarlığını üstlendiği ve editörlüğünü yaptığı "Vergi Mevzuatı" alanında 5 ayrı kitaba imza atmış olan Ozan Bingöl, ayrıca misafir öğretim görevlisi olarak dönem dönem yarı zamanlı ders vermeye de devam etmektedir.

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