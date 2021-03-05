FOX konuğu Önay Alpago kimdir, kaç yaşında? Önay Alpago hayatı ve biyografisi!
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FOX konuğu Önay Alpago kimdir, kaç yaşında? Önay Alpago hayatı ve biyografisi!

05.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:08
FOX konuğu Önay Alpago kimdir, kaç yaşında? Önay Alpago hayatı ve biyografisi!

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Alpago kimdir, kaç yaşında? Önay Alpago nerelidir? Önay Alpago hayatı ve biyografisi!

Merakla takip edilen Fox Haber'in bugünkü konuğu Önay Alpago oluyor.

FOX KONUĞU ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

Zehra Önay Alpago, 1947 yılındaKaradeniz Ereğli'de doğmuş Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir. CHP-SHP birleşmesinden sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine 2008 yılında seçilen Alpago bu görevi 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiştir.

2008 yılında CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen Alpago, 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği196 delegeliğine seçilmiştir.

Önay Alpago, evli ve iki çocuk annesidir.

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