FOX konuğu Çiğdem Çelik kimdir?
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FOX konuğu Çiğdem Çelik kimdir?

12.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:04
FOX konuğu Çiğdem Çelik kimdir?

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Çiğdem Çelik kimdir? Çiğdem Çelik hayatı ve biyografisi!

Merakla takip edilen Fox Çalar Saat'in konuğu Çiğdem Çelik oluyor. Gündemde yer alan haberlerin tartışıldığı programda pek çok konu ele alınıyor. FOX konuğu Çiğdem Çelik kimdir? Çiğdem Çelik hayatı ve biyografisi!

ÇİĞDEM ÇELİK KİMDİR?

Bilgisayar Mühendisi olan Çiğdem Çelik, mesleğinin yanı sıra sanatın farklı dallarında da projeleri devam ettiriyor. Bunların yanı sıra solist olan Çiğdem Çelik'in kendine ait besteleri de bulunmaktadır.Çıkardığı "Sentez" albümü ile Youtube'da da yer alan bir isimdir.

Youtube'da binlerce görüntüleme alan başarılı sanatçı ve bilgisayar mühendisi Çiğdem Çelik'in Aras ve Alya adında iki çocuğu vardır.

Haber Yorumları (2)
KEREM: ne çok şeyi başarmışsınız saygılarımla
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HİLAL: sayısalcı olup sanatkar yanını yitirmeyen kadınlara hayranım
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500
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