FOX konuğu Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!
Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!
Merakla takip edilen Fox Haber'in konuğu Aylin Nazlıaka oluyor.
AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?
3 Aralık 1968'de Ankara'da doğan Aylin Nazlıaka, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Harvard Üniversitesinde "Yükselen Liderler" programını tamamladı.
2001'de "Yılın İş Kadını", 2002'de "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "Yılın Milletvekili", "Yaşama Dokunan İnsan? ve "Kadın Platformu?, 2013'te "Yılın Politikacısı", 2014'te "Yılın Siyasetçisi" ödüllerini aldı. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı.
24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.
Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir