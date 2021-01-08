Fox Haber Konuğu Tamer Saka kimdir? Dr. Tamer Saka kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Dr. Tamer Saka ne iş yapmaktadır?

Fox Haber Konuğu Tamer Saka kimdir? Dr. Tamer Saka kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Dr. Tamer Saka ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

FOX HABER KONUĞU DR. TAMER SAKA KİMDİR?

1973 yılında doğan Tamer Saka; sanayici, işadamı, Kibar Holding Yönetimi Üyesi ve CEO'sudur.

Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010-2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 tarihi itibarıyla Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer Saka, Mayıs 2012 itibarıyla Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Tamer Saka, 2014-Nisan 2018 tarihleri arasında Kibar Holding CEO'luğu görevini yürütmüş ve Nisan 2018 yılı itibarıyla Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Saka; Afyon Çimento, Akçansa ve Çimsa şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kordsa ve Carrefoursa şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ile birlikte Türkiye Çimento Mühtahsilleri Birliği Başkanlığı, Çeis Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkan Yardımcılığı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (TKYD), Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu Üyeliği, CEMBUREAU Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD ve İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.