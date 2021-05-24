FOX canlı izle! 24 Mayıs Pazartesi FOX yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 24 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 24 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
24 MAYIS FOX YAYIN AKIŞI
04:45 Masumiyet
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya İle...Haberler
11:00 Çağla İle Yeni Bir GünLife Style
13:00 Refika İle Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00 Masumiyet - Final