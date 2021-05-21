FOX canlı izle! 21 Mayıs Cuma FOX yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 21 Mayıs Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 21 Mayıs Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
21 MAYIS CUMA FOX YAYIN AKIŞI
04:4 5Masumiyet
06:00 Kadın
07:00 Fatih Savaş İle ...Ulusal
08:00 İsmail Küçükkaya İle...Haberler
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00 Son Yaz