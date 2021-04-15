FOX canlı izle! 15 Nisan perşembe yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 15 Nisan TRT yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 15 Nisan TRT yayın akışı!
15 NİSAN PERŞEMBE FOX YAYIN AKIŞI
02:45Fatih Savaş İle Sahur
04:45Savaşçı
06:15Kadın
08:00İsmail Küçükkaya İle...
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00Memet Özer İle Mutfakta-
13:45Temizlik Benim İşim
16:00Osman Müftüoğlu İle...
16:15Zuhal Topal'la Sofrada
19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00Mucize Doktor