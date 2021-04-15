FOX canlı izle! 15 Nisan perşembe yayın akışı!
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FOX canlı izle! 15 Nisan perşembe yayın akışı!

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FOX canlı izle! 15 Nisan perşembe yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 15 Nisan TRT yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! TRT 1 canlı izle! 15 Nisan TRT yayın akışı!

15 NİSAN PERŞEMBE FOX YAYIN AKIŞI

02:45Fatih Savaş İle Sahur

04:45Savaşçı

06:15Kadın

08:00İsmail Küçükkaya İle...

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00Memet Özer İle Mutfakta-

13:45Temizlik Benim İşim

16:00Osman Müftüoğlu İle...

16:15Zuhal Topal'la Sofrada

19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00Mucize Doktor

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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