Fox Çalar Saat Konuğu: Ümit Kartoğlu kimdir? Halk sağlığı uzmanı Ümit Kartoğlu nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ümit Kartoğlu hayatı ve biyografisi nediS

Fox Çalar Saat Konuğu: Ümit Kartoğlu kimdir? Halk sağlığı uzmanı ve DSÖ Emekli Bilimsel Danışmanı: Ümit Kartoğlu kimdir? Ümit Kartoğlu nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ümit Kartoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX ÇALAR SAAT KONUĞU: ÜMİT KARTOĞLU KİMDİR?

Dr. Ümit Kartoğlu, Extensio et Progressio'nun Başkan Yardımcısıdır. EXTENSIO ET PROGRESSIO, beş ana alanda kaliteli hizmetler sunarak organizasyonlarda, kurumlarda ve düşük/ orta gelirli ülkelerde personel kapasitesini geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır:

1. Öğrenme çözümleri

2. Koçluk

3. Araştırma

4.Üretim

5.Danışmanlık/ Danışmanlık

ÖĞRENME ÇÖZÜMLERİ:

Deneyimsel uzmanlık ve otantik öğrenme, Extensio et Progressio, ilaç alanında hem kamu hem de özel sektör temsilcilerine öğrenme fırsatları sunmaktadır. Öğrenim çözümleri ayrıca kurs sonrası destek etkinliği olarak mentorluğa sahiptir. Extensio et Progressio, öğrenme çözümleri tasarlamanın yanı sıra bunları kuruluşlardan ve şirketlerden gelen talebe göre sunar.

KOÇLUK:

Organizasyonlardan gelen taleplere göre, Extensio et Progressio, personel kapasitesini ve performansını geliştirmek ve genişletmek için özel koçlar düzenler.

ARAŞTIRMA:

Epidemiyoloji ve temel ulusal sağlık araştırmaları konusunda uzmanlaşmış olan Extensio et Progressio, genel olarak halk sağlığını iyileştirmek için saha araştırması ve kontrollü çevre çalışmaları tasarlar ve yürütür.

PRODÜKSİYON:

Extensio et Progressio, kurum ve kuruluşlara hem yazılı hem de görsel-işitsel medya üretimi sunmaktadır. Üretim çalışması, farmasötikler ve öğrenme çözümleri üzerine özel kitapların yazılmasını da içerebilir.

DANIŞMANLIK/ DANIŞMANLIK:

Extensio et Progressio, ilaç alanında hem kamu hem de özel sektör kurum ve kuruluşlarına yüksek kaliteli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Danışma kurullarında görev almayı da kabul edebilirler.

Daha önce Dr. Kartoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Departmanı, Kalite, Güvenlik ve Standartlar ekibinde bir bilim insanıydı, öğrenme programlarından sorumlu ve Aşı Kalitesi için Küresel Öğrenme Fırsatları (GLO/ VQ) çalışmalarını koordine ediyordu. Dr. Kartoğlu, DSÖ çalışmalarından önce UNICEF ile Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kazakistan Bölge Ofisi'nde sağlık görevlisi ve Kenya merkezli Lifeline Sudan Operasyonu için sağlık koordinatörü olarak çalıştı. Daha önce İstanbul Üniversitesi Pediatri Enstitüsü'nde Halk Sağlığı Doçenti ve ayrıca Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda Halk Sağlığı Daimi Danışmanı olarak görev yaptı ve 10 yıl boyunca kırsal sağlık sunum sisteminde farklı pozisyonlarda çalıştı. Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Şubesi ve WEBCOM (Sağlık için İletişim Web) kurucusudur. 1988 yılında Türk Tabipleri Birliği Yürütme Kurulu'nda görev yapmak üzere seçildi. 1974 yılından itibaren profesyonel olarak çizgi film çiziyor, eserlerini kitap ve kartpostallarda yayınladı ve 10 uluslararası/ ulusal karikatür ödülü aldı. Dr. Kartoğlu, öğrenme materyali olarak kullanılan birinci basamak sağlık hizmetleri profesyonellerini hedefleyen 13 kitap/ el kitabı dahil olmak üzere halk sağlığı alanında 70'in üzerinde profesyonel yayına sahiptir ve araştırma tasarımı ve iletişimi alanında iki uluslararası araştırma ödülü almıştır. 10 uluslararası/ ulusal karikatür ödülü aldı. Dr. Kartoğlu, öğrenme materyali olarak kullanılan birinci basamak sağlık hizmetleri profesyonellerini hedefleyen 13 kitap/ el kitabı dahil olmak üzere halk sağlığı alanında 70'in üzerinde profesyonel yayına sahiptir ve araştırma tasarımı ve iletişimi alanında iki uluslararası araştırma ödülü almıştır. 10 uluslararası/ ulusal karikatür ödülü aldı. Dr. Kartoğlu, öğrenme materyali olarak kullanılan birinci basamak sağlık hizmetleri profesyonellerini hedefleyen 13 kitap/ el kitabı dahil olmak üzere halk sağlığı alanında 70'in üzerinde profesyonel yayına sahiptir ve araştırma tasarımı ve iletişimi alanında iki uluslararası araştırma ödülü almıştır.

Dr. Kartoğlu, yetişkin eğitiminde ve zamana ve sıcaklığa duyarlı farmasötik ürünlerin yönetiminde 30 yıllık deneyime sahiptir ve çeşitli öğrenme araçları ve kursları geliştirmiştir. 2010 IQPC Soğuk Zincir Avrupa Mükemmellik Ödülü ile 2011 ve 2013 Ludwig Rajchman Halk Sağlığı Ödülü'nü aldı. Küresel farmasötik tedarik zincirindeki en etkili ve ilham verici düşünce liderlerinin 15'ini tanıyan uluslararası bir endüstri akran grubu olan IQPC'nin Sıcaklık Kontrol Lojistik ve Kalite Ağı tarafından "2012 için Sıcaklık Kontrollü Lojistik Liderlerinden" biri olarak adlandırılmıştır.

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