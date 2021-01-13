FOX Çalar Saat Konuğu: Mehmet Keteloğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Keteloğlu hayatı ve biyografisi nedir?
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FOX Çalar Saat Konuğu: Mehmet Keteloğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Keteloğlu hayatı ve biyografisi nedir?

13.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:28
FOX Çalar Saat Konuğu: Mehmet Keteloğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Keteloğlu hayatı ve biyografisi nedir?

FOX Çalar Saat Konuğu: Mehmet Keteloğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Keteloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX ÇALAR SAAT KONUĞU: MEHMET KETELOĞLU KİMDİR?

Mehmet Keteloğlu, Google Türkiye Ülke Direktörü olarak Türkiye operasyonlarını geliştirmekten ve büyütmekten sorumludur.

Google'da 6 yıldır farklı görevler alan Mehmet Keteloğlu, şu anki ülke direktörü görevinden önce, Google'da Perakende ve Teknoloji Sektör Lideri olarak, bu sektörlerde stratejik reklamcılık çözümleri satışlarını, ürün ve iş geliştirme faaliyetlerini yönetti.

Mehmet Keteloğlu, teknoloji endüstrisinde ve daha geniş sektörlerde farklı kapasitelerde 20 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip. Türkiye'de Doğan Grubu ile ortaklaşa bir Yakala Co'yu kurdu. Anadolu Grubu İş Geliştirme Başkan Yardımcısı (VP), ABD'de Motorola Kıdemli Ürün Pazarlama Direktörü ve Şikago, ABD'deki McKinsey & Co Kıdemli Yöneticisi olarak görev aldı.

Mehmet Keteloğlu'nun Kellogg İşletme Enstitüsü'nden MBA derecesi ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden lisans derecesi bulunuyor.

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