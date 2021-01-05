FOX Çalar Saat konuğu kim? Ayşegül Selışık kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayşegül Selışık hayatı biyografisi nedir?
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FOX Çalar Saat konuğu kim? Ayşegül Selışık kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayşegül Selışık hayatı biyografisi nedir?

05.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:17
FOX Çalar Saat konuğu kim? Ayşegül Selışık kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayşegül Selışık hayatı biyografisi nedir?

FOX Çalar Saat konuğu kim? Ayşegül Selışık kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayşegül Selışık hayatı biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX ÇALAR SAAT KONUĞU AYŞEGÜL SELIŞIK KİMDİR?

1967 yılında Eskişehir'de doğdu.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu.Yüksek lisans tezi Cumhuriyet Üniversitesi'nde Gıda Teknolojisi, İngiltere'de Cranfield Üniversitesi'nde Pazarlama ve Ürün Yönetimi ve Ankara Üniversitesi'nde Tarım Ekonomisi üzerine doktora çalışması yaptı.Tarım Bakanlığının çeşitli birimlerinde uzmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra, son on bir yıldır Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) FAO Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Bir çocuğu vardır ve akıcı İngilizce konuşmaktadır.Gıda güvenliği ve güvenliği konuları, kırsal kalkınma, sosyal koruma ve dayanıklılık ve AB İşleri konularında deneyimleri var ve çeşitli projeler uyguladı.

FOX Çalar Saat konuğu kim? Ayşegül Selışık kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayşegül Selışık hayatı biyografisi nedir?

KARİYERİ VE İLGİ ALANLARI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çeşitli bölümlerde yönetici pozisyonlarında çalıştıktan sonra, Selışık FAO'ya Temsilci Yardımcısı olarak transfer oldu ve onbir yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarım, kırsal kalkınma, çevre, gelir yaratma, pazarlama ve değer zinciri geliştirme konularında çok disiplinli projelerin oluşturulması, uygulanması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 25 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak deneyimlerini sunmaktadır.

Sürdürülebilir gıda güvenliği, tarım, kırsal kalkınma ve doğal kaynak yönetimine özel olarak odaklanarak, politika ve kapasite geliştirme, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde kaynak seferberliği konularında yönetim görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir.

Devlet üniversitelerinde gıda güvenliği, tarım politikası, tarımın yaygınlaştırılması, proje döngüsü yönetimi ve pazarlama konularında öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

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